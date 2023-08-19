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10:35, 19 августа 2023Мир

Захарова назвала спекуляцией сообщения о готовности США на обмен Гершковича

Захарова призвала США сосредоточиться на непубличном диалоге в вопросах обменов

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захаров назвала спекуляцией сообщения американских СМИ о готовности США на асимметричный обмен нескольких подозреваемых в хакерстве на арестованного журналиста Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.

Захарова призвала американскую сторону решать вопросы о возможных обменах вне публичного поля. По ее словам, подобные спекуляции регулярно появляются в СМИ США по внутриполитическим соображениям в Вашингтоне. «Видимо, для администрации США важны не человеческие судьбы конкретных людей, а зарабатывание политических очков», — заявила она.

Захарова напомнила о наличии специального канала для обсуждения вопросов по обмену, определенного президентами России и США в 2021 году. «Именно благодаря такой "тихой дипломатии", уже состоялись обмены Константина Ярошенко и Виктора Бута на американских граждан Тревора Рида и Бриттни Грайнер соответственно», — подчеркнула представитель МИД России.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что в США допустили асимметричную сделку с Россией по обмену нескольких человек, подозреваемых в хакерстве, «и других мелких преступников» на арестованного журналиста Эвана Гершковича и Пола Уилана, отбывающего срок в России за многолетний шпионаж.

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    Константин Лысяков
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