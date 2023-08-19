Захарова отреагировала на слова назвавшего Россию экономическим карликом Борреля

Захарова заявила, что слова Борреля о России вызваны завистью и беспомощностью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля о том, что Россия является экономическим карликом и заправочной станцией с атомной бомбой. Ее комментарий передает РИА Новости.

«ЕС похож на банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам», — сказала Захарова, комментируя слова Борреля, назвавшего Россию заправочной станцией. Она отметила, что Россия, в отличие от Евросоюза, имеет топливо и торгует им. «Что касается ядерного оружия, то оно есть только у одной страны ЕС. Остальные так и не смогли его произвести», — добавила дипломат.

По ее мнению, странам Евросоюза «нечем гордиться, вот они и исходят злостью». Слова Борреля вызваны завистью и беспомощностью, подчеркнула Захарова.

Боррель назвал Россию экономическим карликом в интервью изданию El Pais. Также он сравнил страну с заправочной станцией, владелец которой обладает атомной бомбой. По утверждению главы европейской дипломатии, настоящим геополитическим игроком является Китай.