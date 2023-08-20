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16:47, 20 августа 2023Спорт

«Барселона» обратилась к ставшему самым титулованным футболистом мира Месси

«Барселона» поздравила Месси со званием самого титулованного футболиста мира

Фото: Vasha Hunt-USA TODAY Sports / Reuters

Руководство испанской «Барселоны» в Twitter обратилось к аргентинскому нападающему Лионелю Месси, ставшему самым титулованным футболистом мира.

В команде поздравили 36-летнего футболиста с завоеванием 44-го титула в карьере. «Гордимся быть частью этой невероятной истории», — написали каталонцы.

Ранее 20 августа Месси в составе «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг. Для футболиста титул стал 44-м в карьере. До этого рекорд принадлежал бразильскому защитнику Дани Алвесу, на счету которого 43 трофея.

Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025. За «Барселону» Месси играл на протяжении большей части карьеры — с 2005 по 2021 год. В составе каталонцев он десять раз становился чемпионом Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Анастасия Борисова
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