«Барселона» обратилась к ставшему самым титулованным футболистом мира Месси

«Барселона» поздравила Месси со званием самого титулованного футболиста мира

Руководство испанской «Барселоны» в Twitter обратилось к аргентинскому нападающему Лионелю Месси, ставшему самым титулованным футболистом мира.

В команде поздравили 36-летнего футболиста с завоеванием 44-го титула в карьере. «Гордимся быть частью этой невероятной истории», — написали каталонцы.

Ранее 20 августа Месси в составе «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг. Для футболиста титул стал 44-м в карьере. До этого рекорд принадлежал бразильскому защитнику Дани Алвесу, на счету которого 43 трофея.

Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025. За «Барселону» Месси играл на протяжении большей части карьеры — с 2005 по 2021 год. В составе каталонцев он десять раз становился чемпионом Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.