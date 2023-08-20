Экс-агент ЦРУ Джонсон высмеял план Украины начать контрнаступление в 2024 году

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон высмеял план Украины провести очередное контрнаступление весной следующего года. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Интервьюер упомянул статью, опубликованную изданием The Wall Street Journal, в которой говорится о весеннем контрнаступлении украинской армии. Он спросил экс-агента, как он оценивает готовность президента Владимира Зеленского к новому наступлению. В ответ Джонсон рассмеялся, отметив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в плачевном состоянии.

«Пока Соединенные Штаты финансируют их, они могут сохранять хотя бы видимость действий», — заявил экс-аналитик. Он добавил, что способность украинцев наносить эффективные удары по российским войскам в настоящее время только снижается.

По словам Джонсона, это связано с тем, что сейчас погибает большое количество обученных украинских военнослужащих, а ВСУ не имеет подготовленных на их замену резервов. Он отметил, что в настоящее время даже в западной прессе признают провал наступательных действий Украины.

Ранее Джонсон заявил, что США намерены ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского и обвинить в этом Россию. По его словам, дни президентства Зеленского сочтены.

