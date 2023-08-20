Возможные причины крушения «Луны-25» оценили

Эксперт Котов: крушение «Луны-25» — это обидно, но это опыт

Все межпланетные миссии — это наиболее сложная часть космонавтики, тем более моменты с выходом на орбиту другого тела и посадкой. Всегда есть вероятность, что что-то пойдет не так, рассказал научный журналист Михаил Котов. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал крушение российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25».

Эксперт подчеркнул, что в ближайшее время будет создана комиссия, которая расследует причины произошедшего. По его мнению, сейчас можно только гадать о случившемся. «За последние годы потерпели крушение лунные миссии и Японии, и Индии, и Израиля. Потому что космос — это всегда сложно», — заявил Котов.

Научный журналист отметил, что это первая подобная миссия России за последние несколько десятилетий. «У нас есть четкая программа. "Луна-25" — это одна из миссий этой большой лунной программы. Есть и "Луна-26", и "Луна-27", и продолжение, которое будет делаться совместно с Китаем по созданию автоматической лунной станции на поверхности», — поделился эксперт.

Крушение «Луны-25» — это неприятно, это очень обидно, но это накопление опыта и, естественно, работы будут продолжаться Михаил Котов научный журналист

Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что российская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-25», по предварительным данным, потерпела крушение. Как подчеркнули в корпорации, в ближайшее время будет сформирована межведомственная комиссия, которая займется выяснением причин крушения аппарата.

11 августа с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25». Запуск этой миссии неоднократно переносили с 2015 года. Россия отправила на Луну межпланетную станцию впервые с 1976 года.

