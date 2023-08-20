«Зарядье» напротив Кремля возобновило работу после эвакуации

Парк «Зарядье» возобновил работу после закрытия из-за неопознанного устройства

Парк «Зарядье» напротив Кремля в Москве возобновил работу после очередной эвакуации. Об этом сообщают «Известия» в Telegram-канале.

Доступ на территорию парка был временно закрыт после поступления информации о неопознанном устройстве. На месте работали силовики.

Ранее стало известно о третьей за неделю эвакуации «Зарядья». Первая эвакуация была проведена 15 августа из-за неопознанного устройства.

Следующая эвакуация произошла 16 августа из-за угрозы взрыва — тогда на почту парка поступило письмо с угрозой якобы от студента Московского финансово-юридического университета (МФЮА), в котором говорилось, что юноша заложил на территории «Зарядья» самодельное взрывное устройство, и требовалось перевести 600 тысяч рублей его матери.

В обоих случаях была проведена проверка. В итоге в парке не обнаружилось неопознанных устройств.