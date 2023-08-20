Зеленский посидел в кресле истребителя F-16 во время визита в Данию

Зеленский опубликовал фото из кресла пилота истребителя F-16 в Дании

Президент Украины Владимир Зеленский посидел в кресле пилота истребителя F-16 во время визита в Данию. Фотографию он опубликовал в своем Telegram-канале.

На снимке Зеленский сидит в самолете с премьер-министром страны Метте Фредериксен.

В подписи к публикации он указал, что переговоры были конкретные и содержательные, а также поблагодарил власти страны.

20 августа Зеленский посетил Данию. Президент Украины анонсировал встречу не только с Фредериксен, но и членами королевской семьи, лидерами различных партий, членами фолькетинга (парламента Дании) и представителями датского бизнеса.

Позднее стало известно, что Дания поставит Киеву 19 самолетов-истребителей F-16. Зеленский уточнил, что украинские пилоты и инженеры уже начали обучение, а в ходе визита отдельно обсуждалось расширение тренировочных миссий.