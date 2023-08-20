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20:48, 20 августа 2023Бывший СССР

Зеленский посидел в кресле истребителя F-16 во время визита в Данию

Зеленский опубликовал фото из кресла пилота истребителя F-16 в Дании

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посидел в кресле пилота истребителя F-16 во время визита в Данию. Фотографию он опубликовал в своем Telegram-канале.

На снимке Зеленский сидит в самолете с премьер-министром страны Метте Фредериксен.

В подписи к публикации он указал, что переговоры были конкретные и содержательные, а также поблагодарил власти страны.
20 августа Зеленский посетил Данию. Президент Украины анонсировал встречу не только с Фредериксен, но и членами королевской семьи, лидерами различных партий, членами фолькетинга (парламента Дании) и представителями датского бизнеса.

Позднее стало известно, что Дания поставит Киеву 19 самолетов-истребителей F-16. Зеленский уточнил, что украинские пилоты и инженеры уже начали обучение, а в ходе визита отдельно обсуждалось расширение тренировочных миссий.

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    Сергей Истомин
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