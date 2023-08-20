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13:56, 20 августа 2023Россия

В МЖД рассказали о работе вокзала Курска после атаки украинского беспилотника

МЖД: в настоящее время вокзал Курска работает в штатном режиме

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

В Московской железной дороге (МЖД, филиал Российских железных дорог) рассказали о режиме работы вокзала Курска после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время вокзал Курска работает в штатном режиме. Железнодорожники проводят ремонтно-восстановительные работы. Движение поездов по станции не прерывалось», — цитирует информационное агентство сообщение компании.

Об атаке вокзала в Курске стало известно ранее 20 августа. Украинский беспилотник врезался в крышу здания, после чего она загорелась.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт раскрыл последствия атаки беспилотника на вокзал в Курске. Глава региона сообщил, что в результате инцидента пострадали пятеро человек, двое из которых отказались от медицинской помощи.

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    Никита Савин
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