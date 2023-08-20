Чемпион мира Альварес заявил о нелюбви к боксу

Абсолютный чемпион мира Сауль Альварес признался, что не любит бокс

Абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес рассказал о своем отношении к этому виду спорта. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу The Breakfast Club.

«Я не люблю бокс. Мне не нравится бокс, мне нравится бизнес. Я не люблю смотреть бокс», — признался 33-летний спортсмен. Мексиканец добавил, что его сын хочет стать боксером, однако ему не хотелось бы этого.

30 сентября Альваресу предстоит драться с американцем Джермеллом Чарло. В своем последнем поединке мексиканец оказался сильнее британца Джона Райдера и защитил чемпионские пояса по четырем версиям: Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) во втором среднем весе.

Всего за карьеру Альварес провел 63 поединка, в которых одержал 59 побед и потерпел два поражения. Еще два боя закончились ничьей.