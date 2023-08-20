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12:46, 20 августа 2023Спорт

Глава UFC оценил победу американского бойца над Стерлингом в титульном бою

Глава UFC Уайт назвал победившего Стерлинга бойца MMA Шона О'Мэлли звездой

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Президент UFC Дэйна Уайт оценил победу американского бойца смешанного стиля (MMA) Шона О'Мэлли над соотечественником Алджамейном Стерлингом в титульном поединке в легчайшем весе. Его слова приводит BJ Penn.

Уайт заявил, что О'Мэлли заслужил бой за чемпионство и назвал его настоящей звездой. «Здесь нельзя ничего предсказать, стили делают бои. Иногда происходят вещи, которых ты не ожидаешь», — заявил глава UFC.

Поединок между О'Мэлли и Стерлингом прошел в ночь на 20 августа. Шон нокаутировал соотечественника во втором раунде. Поединок прошел в рамках турнира UFC 292 в Бостоне и стал главным событием вечера.

Стерлинг владел чемпионским титулом с 2021 года. О'Мэлли провел первый титульный бой в карьере. На счету американца теперь 17 побед и одно поражение в поединках по правилам MMA. Стерлинг одержал 23 победы и потерпел четыре поражения.

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    Анастасия Борисова
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