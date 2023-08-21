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19:57, 21 августа 2023Мир

Генсек ООН приедет на саммит БРИКС

Генсек ООН Гутерриш принял предложение посетить саммит БРИКС в Йоханнесбурге
СюжетСаммит стран БРИКС
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Генсек ООН Антониу Гутерриш с радостью принял предложение посетить саммит БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Гутерриша Стефана Дюжаррика.

«Мы сейчас переживаем особенно сложный период. Саммит БРИКС сведет очень важных игроков на международной арене, роль ЮАР особенно значима, и генеральный секретарь с радостью принял приглашение. Мы используем его для донесения рада важных посланий», — заявил он.

ЮАР пригласила поучаствовать во встречах в рамках саммита БРИКС более 60 стран. По данным южноафриканского МИД, президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил лидеров 67 стран и 20 представителей организаций принять участие в мероприятиях на предстоящем саммите БРИКС.

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит, где ему грозит арест по ордеру Международного уголовного суда (МУС), и примет участие дистанционно. Вместо него российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

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    Варвара Кошечкина
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