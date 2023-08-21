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12:16, 21 августа 2023Забота о себе

Психолог назвала способы избавиться от мук совести после расставания с партнером

Психолог Красноштанова призвала думать о будущем после расставания с партнером

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

После конца отношений с любимым человеком необходимо переключать мысли и думать о будущем, считает клинический психолог Екатерина Красноштанова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы избавиться от мук совести после расставания с партнером.

После разрыва отношений человек может чувствовать себя потерянными или неполноценными, так как привык определять себя через рухнувший союз, говорит психолог. В таких случаях важно простить себя за произошедшее и понять, что каждый совершает ошибки и принимает решения исходя из своих потребностей и состояния. Красноштанова призвала принять, что разрыв уже произошел и чувства прошли. По ее словам, это самый важный шаг в проживании разлуки.

Чтобы справиться с чувством вины и эмоциональными трудностями после разрыва, полезно научиться переключать внимание на настоящий момент и будущие возможности. Найдите новые интересы, занятия и постройте новую жизнь, соответствующую вашим потребностям и ценностям

Екатерина Красноштановапсихолог
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Чувство вины после разрыва отношений — естественная реакция, но необходимо не застревать в ней, продолжила собеседница «Ленты.ру». Необходимо помнить, что разрыв отношений — это опыт, и каждый проходит через него по-разному. «Постарайтесь использовать этот опыт для понимания своих потребностей, ценностей и предпочтений в отношениях. Будьте терпеливы с собой и дайте себе время для исцеления», — советует психолог.

Если чувство вины и эмоциональные трудности продолжают мучить и мешать жизни, следует обратиться к психологу, уверяет Красноштанова. Он сможет помочь разобраться с чувствами, разработать стратегии преодоления и обеспечить поддержку в процессе исцеления.

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    Вера Владзиевская
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