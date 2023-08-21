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15:06, 21 августа 2023Из жизни

Маленькие дети спасли потерявшую сознание прабабушку

WSAZ: в США брат и сестра спасли прабабушку от утопления

Фото: diego acosta / Unsplash

В американском городе Грейт-Фолс, штат Монтана, двое маленьких детей спасли прабабушку от утопления. Об этом сообщает WSAZ.

Инцидент произошел 30 июля. Девятилетний Эштон Монтгомери плавал в бассейне с прабабушкой, когда обнаружил, что она потеряла сознание. Сперва мальчик решил, что родственница притворяется и таким образом играет с ним, однако вскоре понял, что она уже долго не приходит в себя. Он тут же оттащил пожилую женщину к краю бассейна, а затем сказал пятилетней сестре Эли, чтобы она позвонила в службу спасения и позвала прадедушку.

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Благодаря быстрой реакции детей женщину удалось спасти. Служба спасения города Грейт-Фолс наградила брата и сестру грамотами и медалями за храбрый поступок. «Эти дети — герои. Они самые дорогие и особенные», — сказала журналистам прабабушка детей.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пилот совершил экстренную посадку на оживленной двухполосной дороге и спас пассажиров. Очевидцы похвалили пилота за профессионализм и отвагу.

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