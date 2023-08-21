Психолог назвала способы вернуться к работе после секса на корпоративе

Психолог Корнеева предупредила, что секс на корпоративе вызывает страх и тревогу

Секс на корпоративе вызывает бурю негативных эмоций — тревогу, страх, стыд, переживания за репутацию, предупредила психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Анастасия Корнеева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы вернуться к работе после интрижки с коллегой.

Если секс на корпоративе случился, Корнеева призывает первым делом не паниковать. Важно, по ее словам, помнить, что корпоративные вечеринки — неформальные мероприятия, где люди могут расслабиться и отдохнуть.

«Помните, что это случилось в нерабочей обстановке и не отражает вашу профессиональную идентичность. В конце концов, вы человек, и ничто человеческое вам не чуждо. Будьте к себе немного добрее и лояльнее», — говорит она.

Затем следует принять свои эмоции, продолжает психолог. Важно дать себе время прожить их. Разговор с близким другом или психологом может помочь выразить чувства и получить поддержку.

На работе ведите себя естественно. Чаще всего другие люди не заинтересованы в долгом обсуждении чьей-то личной жизни и могут не уделять вам столько внимания, как вам кажется. Если вы начнете вести себя скованно, будто бы все вокруг смотрят и обсуждают только вас, то рискуете получить желаемое! Анастасия Корнеева психолог

Сложившуюся ситуацию можно использовать для саморефлексии, чтобы лучше понять себя и свои потребности, добавила Корнеева. Импульсы — это еще не повод себя критиковать и стыдить, а повод лучше узнать себя, добавила собеседница «Ленты.ру».

«Наконец, помните, что сексуальность — это часть человеческой жизни, и каждый может столкнуться с неловкими ситуациями. Важно быть доброжелательным к себе, принять свои эмоции и использовать ситуацию для роста и самоанализа», — заключила Корнеева.

Ранее специалистка назвала возбуждающие женские качества. По ее мнению, больше всего мужчин привлекают уверенные в себе женщины с адекватной самооценкой.

