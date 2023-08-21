Дело главы уральского наркоуправления полиции отдали в суд

Дело главы свердловского УМВД по контролю за оборотом наркотиков отдали в суд

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по региону полковника Ивана Ергеледжи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Ергеледжи обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Его дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.

