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09:51, 21 августа 2023Силовые структуры

Дело главы уральского наркоуправления полиции отдали в суд

Дело главы свердловского УМВД по контролю за оборотом наркотиков отдали в суд

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по региону полковника Ивана Ергеледжи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Ергеледжи обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Его дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.

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