На Украине пригрозили журналистам тюрьмой из-за новостей о ВСУ

Замглавы Минобороны Украины Маляр: бригада ВСУ попала под удар ВС РФ из-за СМИ

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр пригрозила журналистам тюрьмой из-за новостей о введении в бой 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Цена заголовков о том, куда переместили 82-ю бригаду на юге, — пять авиаударов за сутки», — заявила Маляр.

Она подчеркнула, что несанкционированное распространение подобной информации наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее стало известно, что Киев отправил на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду, которая является последним крупным подразделением.

Позже сообщалось, что российская армия «перемалывает» элитные части ВСУ в районе села Работино. Вооруженные силы России накрыли украинских военных артиллерийским и минометным огнем.