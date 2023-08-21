Стали известны подробности сделки «Динамо» и «Реала Сосьедад» по Захаряну

В контракте Захаряна и «Реала Сосьедад» прописаны 75 миллионов евро отступных

Стали известны подробности сделки «Динамо» и «Реала Сосьедад» по трансферу полузащитника московской команды Арсена Захаряна. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации инсайдера, в контракте хавбека прописана сумма отступных в размере 75 миллионов евро. Отмечается, что это значение в пять раз выше того, что предусматривало соглашение Захаряна с «Динамо».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет до окончания сезона-2028/2029.

До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за «Динамо». В нынешнем сезоне он провел пять матчей за бело-голубых во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 15 миллионов евро.