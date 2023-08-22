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18:40, 22 августа 2023Забота о себе

Врач назвал способ затормозить развитие болезни Альцгеймера

Психотерапевт Вилков: забота и уход замедляют развитие болезни Альцгеймера

Фото: Unsplash

Забота и уход родственников способны существенно затормозить развитие болезни Альцгеймера, полагает врач-психотерапевт Алексей Вилков. Его цитирует «Вечерняя Москва».

Вилков подчеркнул, что лекарства от болезни Альцгеймера не существует. По его словам, для таких больных поддерживающая терапия препаратами является единственным способом замедлить необратимые изменения в мозге.

Вилков отметил, что продолжительность жизни пациентов с болезнью Альцгеймера зависит от нескольких факторов. Наиболее важными он назвал прием медикаментов и социальную обстановку, в которой живет человек. «Если за больным ухаживают родственники, тогда течение заболевания замедляется и срок жизни значительно продлевается», — отметил специалист.

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Для сохранения памяти и когнитивных функций врач рекомендовал строго соблюдать распорядок дня и уделять время умственным тренировкам. По его словам, зарядка для ума должна включать упражнения на внимательность, воображение и речь. Также полезными, по его мнению, являются чтение и вычисления.

Ранее нейробиологи из США назвали способы, которыми пользуются сами для поддержания здоровой работы мозга. Профессор Университета Юты Джейсон Шепард считает, что лучшим способом профилактики заболеваний мозга, в том числе болезни Альцгеймера, является соблюдение правильного режима сна.

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    Екатерина Улитина
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