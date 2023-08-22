Audi объяснила ограничение работы своих онлайн-сервисов в России

Audi подтвердила отключение своих IT-систем на территории России

Немецкая компания Audi (входит в состав концерна Volkswagen) подтвердила отключение своих онлайн-сервисов на территории России. Об этом со ссылкой на комментарий представителя компании пишет ТАСС.

По его словам, отключение связано с антироссийскими санкциями Евросоюза, ранее Volkswagen Group уже отключил большое количество IT-систем в стране. «После продажи российского бизнеса российскому инвестору в мае этого года произошло отделение других IT-систем, за исключением пяти, которые по согласованию с ответственным Федеральным ведомством по вопросам экономики и экспортного контроля и российским покупателем будут доступны для использования в течение переходного периода до конца этого года», — объяснил представитель Audi.

Об ограничении доступа российских дилеров к программному обеспечению автоконцернов BMW и Audi стало известно 21 августа. Из-за блокировки доступа владельцы машин этих марок не могут получить доступ к истории техобслуживания, также им стали недоступны новые версии прошивок машин. При это сообщается, что некоторые сервисы в поисках выхода из ситуации занялись созданием собственных программ, а другие получают ПО по альтернативным каналам.

Позднее вице-президент рабочих групп Национального автомобильного союза России Антон Шапарин предложил разрешить использование в стране неофициального софта для проверки автомобилей тех брендов, которые отключили доступ к официальным программам. По его словам, для решения проблемы стоит позволить дилерским центрам «использовать неофициальное, пиратское программное обеспечение для диагностики автомобилей».