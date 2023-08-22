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13:16, 22 августа 2023Силовые структуры

Организатора диггерской экскурсии в Москве задержали после допроса

Силовики задержали организатора экскурсии по коллекторам в Москве
Начало событий в новости Гендиректора организовавшей экскурсию диггеров фирмы задержали

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Правоохранители задержали после допроса организатора незаконной экскурсии по подземным коллекторам в Москве Никиту Дубаса. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Задержанный не признает вину. Следователи намерены ходатайствовать о его аресте.

Также в столицу везут к следователю гендиректора компании «Спутник» Александра Кима, задержанного в Санкт-Петербурге. Эта фирма предлагала билеты на экскурсию с диггерами по Москве. Ким намеревался уехать из страны, но не успел. Еще один причастный к делу объявлен в розыск. Это гендиректора компании «Авангард» Александр Лазовский, который накануне улетел в Дубай.

21 августа сообщалось, что Дубас пошел на сотрудничество со следствием. Диггер Даниил Давыдов рассказал, что Дубас был организатором экскурсии и в момент ЧП находился в Белоруссии. Узнав о произошедшем, он выехал в Москву.

Следователи возбудили уголовное дело после экскурсии по подземным коллекторам. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, организаторы тура понимали все риски, когда не отменили экскурсию в дождь. Кроме того, подземные туры компании «Спутник» не были согласованы с муниципальными службами Москвы, что также предусматривает наказание.

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    Любовь Ширижик
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