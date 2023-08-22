Женщина вышла замуж за троих мужчин и сбежала с их деньгами

В Индии аферистка три раза выходила замуж, а после свадьбы исчезала с деньгами

В Индии аферистка вышла замуж за трех мужчин, обокрала их и сбежала. Об этом сообщает News9Live.

Женщина представлялась именами Ниша или Соня и после свадьбы исчезала с деньгами и подаренными украшениями. Один из ее женихов рассказал, что женился на Нише 14 июня. Вскоре она заявила, что должна навестить родственников, и уехала с золотом и деньгами. Когда мужчина просил ее вернуться, она под разными предлогами уговаривала его прислать ей деньги.

Заподозрив неладное, пострадавший обратился в полицию. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, что аферистка провернула аналогичную схему не менее трех раз.

Женщину арестовали, позднее полиции удалось поймать ее сообщников. Предполагается, что в преступной деятельности были замешаны свахи и брачные агентства.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании украла у своего работодателя около миллиона фунтов стерлингов и перевела их мошеннику с сайта знакомств. Она утверждала, что возлюбленный обещал вернуть все деньги.