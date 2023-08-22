Парикмахер перечислил портящие волосы распространенные ошибки при уходе

Парикмахер Том Смит перечислил распространенные ошибки при уходе, которые портят волосы. Соответствующей информацией он поделился в своем TikTok, который насчитывает 81,5 тысячи подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсер с никнеймом tomsmithhd объяснил, что частое мытье головы не вредит структуре волос рестайлинг же (уход за чистыми и уже уложенными волосами — прим. «Ленты.ру») наносит большой вред. По его словам, лучше всего очистить волосы и сделать прическу заново.

Помимо этого, специалист напомнил о важности использования термозащитных средств, о которых зачастую многие забывают. «Есть несколько продуктов, которые вы можете использовать для защиты волос. Они разработаны специально для нанесения на пряди на второй день и третий день для их освежения», — объяснил он.

Ранее стилист Инанч Эмир раскрыл способы выглядеть моложе женщинам с седыми волосами. По словам эксперта, седые локоны при правильном уходе и подходящей стрижке не станут прибавлять возраст. По этой причине собеседник издания посоветовал выбирать короткую хаотичную прическу.