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19:22, 22 августа 2023Ценности

Парикмахер перечислил портящие волосы распространенные ошибки при уходе

Фото: Lindsay Cash / Unsplash

Парикмахер Том Смит перечислил распространенные ошибки при уходе, которые портят волосы. Соответствующей информацией он поделился в своем TikTok, который насчитывает 81,5 тысячи подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсер с никнеймом tomsmithhd объяснил, что частое мытье головы не вредит структуре волос рестайлинг же (уход за чистыми и уже уложенными волосами — прим. «Ленты.ру») наносит большой вред. По его словам, лучше всего очистить волосы и сделать прическу заново.

Помимо этого, специалист напомнил о важности использования термозащитных средств, о которых зачастую многие забывают. «Есть несколько продуктов, которые вы можете использовать для защиты волос. Они разработаны специально для нанесения на пряди на второй день и третий день для их освежения», — объяснил он.

Ранее стилист Инанч Эмир раскрыл способы выглядеть моложе женщинам с седыми волосами. По словам эксперта, седые локоны при правильном уходе и подходящей стрижке не станут прибавлять возраст. По этой причине собеседник издания посоветовал выбирать короткую хаотичную прическу.

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    Екатерина Ештокина
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