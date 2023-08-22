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20:13, 22 августа 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Кривом Роге

Власти Кривого Рога сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alina Smutko / Reuters

Ряд объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры Кривого Рога Днепропетровской области были повреждены. Об этом заявил глава военной администрации города Александр Вилкул в Telegram-канале.

По его словам, повреждения получили 15 хозяйственных построек, а также несколько объектов коммунальных предприятий и транспортной инфраструктуры. Кроме того, оказались обесточены несколько улиц, свыше 45 тысяч абонентов были без света, водопроводную систему перевели на генераторы, добавил Вилкул. Он уточнил, что энергетики возобновили электроснабжение.

Ранее чиновник сообщил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Кривом Роге. До этого Вилкул заявил, что в городе произошел взрыв. «Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — призывал он.

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    Кристина Есикова
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