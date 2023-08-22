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16:55, 22 августа 2023Наука и техника

В Иране представили новый дрон Mohajer-10

Alarabiya News: в Иране представили новый дрон Mohajer-10

Кадр: Future Technology of Military / Youtube

В Иране представили новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Mohajer-10, сообщает Alarabiya News со ссылкой на государственные СМИ исламской республики.

Максимальный радиус действия БПЛА — 2000 километров, а продолжительность полета на высоте семь километров составляет сутки. Mohajer-10 может нести до 300 килограммов полезной нагрузки.

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Аппарат, который внешне похож на американский разведывательно-ударный дрон MQ-9 Reaper, получил один двигатель и шесть точек подвески вооружения.

Ранее в августе первый замглавы «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что в госкорпорации планируют кратно увеличить производство применяемых в ходе проведения специальной военной операции на Украине дронов-камикадзе «Ланцет».

В июле 2022 года издание The Drive писало, что Военно-морские силы Ирана усилили новым подразделением, которое будет эксплуатировать ударные и разведывательные беспилотники, а также дроны-камикадзе.

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    Даниил Иринин
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