Тело еще одного диггера нашли в коллекторе у Большого Устьинского моста в Москве

Shot: тело еще одного диггера нашли в коллекторе у Большого Устьинского моста

Тело еще одного диггера, пропавшего 20 августа во время экскурсии по подземным коммуникациям Москвы, нашли в коллекторе в районе Большого Устьинского моста в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как пишет издание, тело может принадлежать руководителю PR-службы компании «Ланит» Дмитрию Маркушину.

Ранее сообщалось, что из Москвы-реки в районе парка «Зарядье» также достали еще одно тело. Предположительно, это гид группы Константин Филиппов.

Группа диггеров из восьми человек пропала в подземных коммуникациях Москвы 20 августа. В этот день столицу накрыл мощный ливень, что привело к резкому подъему уровня воды в коллекторах под столицей. Связь с участниками экскурсии пропала примерно через час после спуска под землю. В своем последнем сообщении гид группы Константин Филиппов сообщил коллеге, что начался дождь и спросил о возможности подняться на поверхность.

22 августа в Санкт-Петербурге задержали гендиректора компании «Спутник» Александра Кима. Именно эта фирма предлагала билеты на экскурсию с диггерами по Москве. Предприниматель собирался скрыться за границей, но не успел.

В беседе с «Лентой.ру» опытные диггеры заявили, что организаторы, зная прогноз погоды, должны были предупредить участников экскурсии и перенести спуск либо отменить. По их словам, даже небольшой дождь может быть опасен для тех, кто находится в дренажном коллекторе.