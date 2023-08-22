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12:18, 22 августа 2023Россия

Тело еще одного пропавшего диггера достали из Москвы-реки возле «Зарядья»

SHOT: из Москвы-реки возле Зарядья достали тело еще одного пропавшего диггера

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Тело еще одного диггера, пропавшего 20 августа во время экскурсии по коллекторам Москвы, достали из реки в районе возле «Зарядья». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Пол и личность диггера пока не уточняется.

Ранее Следственный комитет Москвы подтвердил, что спасти не удалось четверых из пропавших участников экскурсии по столичным коллекторам. В свою очередь, СМИ сообщали, что было найдено от пяти до шести тел.

Группа, предварительно, из восьми человек отправилась на экскурсию по подземным коллекторам Москвы 20 августа. В этот день столицу накрыл мощный ливень, что привело к резкому подъему уровня воды в городских. Участники похода спустились под землю около 14:00, а примерно через час гид Константин Ф. написал коллеге сообщение о том, что начался дождь и спросил о возможности подняться на поверхность. После этого связь с группой оборвалась.

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22 августа в рамках расследования уголовного дела в Санкт-Петербурге был задержан генеральный директор компании «Спутник» Александр Ким. Именно эта фирма предлагала билеты на экскурсию с диггерами по Москве. Предприниматель собирался скрыться за границей, но не успел.

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    Константин Лысяков
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