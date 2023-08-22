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02:45, 22 августа 2023Мир

В США рассказали об «объясняющем» Россию слове

Экс-разведчик США Риттер: жители США определяют Россию через слово «Путин»

Жители США не понимают Россию, и единственным человеком, через которого они могут ее объяснить, является Владимир Путин. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с российским телеведущим Владимиром Соловьевым в эфире U.S. Tour of Duty.

По его словам, в США очень сложно просвещать людей, рассказывая им о российской реальности, из-за «степени невежества». Риттер объяснил, что американцы не знают Россию, не понимают ее и не представляют, как ее объяснить. «В США мы объясняем Россию через одного человека — это Владимир Путин. Мы и о нем ничего не знаем, но Путин — это ответ на все», — сказал экс-разведчик.

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    Марина Совина
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