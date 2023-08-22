В ДНР осудили на 22 года выстрелившего из пушки в жилой дом военного ВСУ

Суд ДНР приговорил к 22 годам выстрелившего из пушки в жилой дом военного ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 22 годам колонии строгого режима военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслава Симбирского, выстрелившего из пушки в жилой дом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Украинский военный признан виновным по пунктам «е», «л» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное по мотивам ненависти»), части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов») и части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества») УК РФ.

По версии следствия, 5 марта 2022 года Симбирский ехал по селу Георгиевка на боевой машине пехоты на месте наводчика-оператора и заметил забежавшего в жилой дом мирного жителя. Стрелок решил навести автоматическую пушку на указанный дом и выстрелить в него один раз. В результате снаряд пробил стену дома и ранил мужчину. От полученных повреждений он скончался. Обстрел также повредил жилое строение и находившееся в нем личное имущество.

Симбирского взяли в плен под Авдеевкой. После этого он рассказал российским СМИ о наркотиках в ВСУ.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 21 году лишения свободы военного ВСУ Виталия Миненко, застрелившего мирного жителя.