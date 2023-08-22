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11:21, 22 августа 2023Интернет и СМИ

Украина запретила иностранным журналистам присутствие на линии фронта

Власти Украины закрыли иностранным СМИ доступ на фронт из-за провала наступления

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина почти полностью запретила иностранным журналистам присутствие на линии фронта. Об этом сообщило швейцарское издание Temps.

«Линия фронта им (журналистам — прим. «Ленты.ру») теперь полностью запрещена, если, конечно, они не имеют письменного разрешения от главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного», — говорится в материале. По информации издания, такое решение вызвало возмущение среди многих представителей иностранной прессы.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на Temps, запрет поступил без предварительных предупреждений. Также утверждается, что решение может быть связано с высоким уровнем потерь среди Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отсутствием результатов украинского контрнаступления.

Ранее сообщалось, что замглавы Минобороны Украины Анна Маляр пригрозила журналистам тюрьмой из-за новостей о введении в бой 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ на запорожском направлении.

В ноябре 2022 года стало известно, что украинские власти отменили разрешения на работу как минимум шести западным журналистам за репортажи из Херсона. Среди таких представителей прессы оказались в том числе сотрудники CNN и SkyNews.

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    Олег Давыдов
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