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14:56, 22 августа 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о запрете иностранным журналистам посещать линию фронта

«Страна.ua»: Киев запретил иностранным журналистам посещать линию фронта

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Руководство Украины установило негласный запрет на посещение иностранными и украинскими журналистами линии фронта, сообщает издание «Cтрана.ua» в Telegram со ссылкой на источники в силовых ведомствах республики.

По словам источника, Киев решил пойти на ограничения из-за того, что контролировать всех находящихся на линии фронта журналистов трудно.

«Первым этапом ограничения работы журналистов было разделение фронта на зоны — красная, желтая и зеленая. Но эта схема также оказалась не очень эффективной, поэтому доступ решили ограничить», — сказал собеседник издания.

Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр пригрозила журналистам тюрьмой из-за новостей о введении в бой 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва Вооруженных сил Украины. Затем швейцарское издание Le Temps сообщило, что Украина почти полностью запретила иностранным журналистам присутствие на линии фронта.

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    Алевтина Запольская
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