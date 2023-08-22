На Украине рассказали о запрете иностранным журналистам посещать линию фронта

«Страна.ua»: Киев запретил иностранным журналистам посещать линию фронта

Руководство Украины установило негласный запрет на посещение иностранными и украинскими журналистами линии фронта, сообщает издание «Cтрана.ua» в Telegram со ссылкой на источники в силовых ведомствах республики.

По словам источника, Киев решил пойти на ограничения из-за того, что контролировать всех находящихся на линии фронта журналистов трудно.

«Первым этапом ограничения работы журналистов было разделение фронта на зоны — красная, желтая и зеленая. Но эта схема также оказалась не очень эффективной, поэтому доступ решили ограничить», — сказал собеседник издания.

Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр пригрозила журналистам тюрьмой из-за новостей о введении в бой 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва Вооруженных сил Украины. Затем швейцарское издание Le Temps сообщило, что Украина почти полностью запретила иностранным журналистам присутствие на линии фронта.