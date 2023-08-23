США купят 72 военных спутника у Northrop Grumman и Lockheed Martin

АКР США купит 72 спутника у корпораций Northrop Grumman и Lockheed Martin

Агентство космического развития (АКР) США купит у американских военно-промышленных корпораций Northrop Grumman и Lockheed Martin 72 спутника общей стоимостью 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает Defense News.

Каждая из компаний разработает 36 космических аппаратов, предназначенных для обеспечения работы защищенной системы военной связи по всему миру. На создание спутников Northrop Grumman выделяется 733 миллиона долларов, Lockheed Martin — 816 миллионов.

Согласно АКР, группировка недорогих космических аппаратов будет использоваться, в частности, для задач по наведению на цели за пределами зоны прямой видимости и предупреждения о ракетных запусках и отслеживания траектории их полета. Выведение на низкую околоземную орбиту первых спутников должно начаться в 2026 году.

Ранее SpaceNews сообщило, что корпорация Lockheed Martin — крупнейший подрядчик Пентагона — открыла завод по выпуску до 180 малых спутников в год.

В апреле прошлого года издание со ссылкой на предложение компании заявило, что Пентагон получил бы гораздо большую отдачу от средств противоракетной обороны (ПРО), если бы все спутники, расположенные на разных орбитах, могли взаимодействовать друг с другом.