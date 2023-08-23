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17:47, 23 августа 2023Спорт

Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду

Немецкая бегунья Шмидт бросила вызов футболисту Холанду в беге на 400 метров

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, бросила вызов норвежскому нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду. Ее слова приводит SPORT1.

Спортсменка заявила, что на дистанции 400 метров смогла бы обогнать футболиста, подчеркнув, что на дистанции 200 метров ей было бы сложнее. «Холанд, если ты готов соревноваться со мной, я бы хотела узнать, кто из нас быстрее», — обратилась она к игроку.

В июне 2022 года Шмидт бросила вызов футболисту Неймару. Легкоатлетка спросила у подписчиков, должны ли они провести забег.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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    Анастасия Борисова
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