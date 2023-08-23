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14:28, 23 августа 2023Наука и техника

В США назвали «Армату» самым боеспособным танком

MWM назвало Т-14 «Армата» самым боеспособным танком в мире
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский танк Т-14 «Армата», который доработают по результатам применения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, является самым боеспособным танком в мире. В публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM) назвали особенности машины.

«К числу самых передовых особенностей танка T-14 относятся его система датчиков, очень большая дальность поражения, превышающая аналогичный показатель танков НАТО примерно в три раза, высокий уровень броневой защиты, в особенности для экипажа, высочайшая мобильность и выгодное соотношение мощности и веса», — пишет издание.

В публикации отметили, что возможности Т-14 «делают его, вероятно, самым боеспособным в мире».

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Т-14, построенный на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», получил необитаемую башню, орудие 2А82 калибра 125 миллиметров и современную систему управления огнем. Защищенность Т-14 обеспечивает композитное бронирование, динамическая защита «Малахит» и комплекс активной защиты «Афганит».

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что Т-14 доработают по результатам применения машины в зоне проведения спецоперации.

В июле стало известно, что российская группировка войск «Юг» применяла в ходе СВО танки Т-14 «Армата».

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    Даниил Иринин
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