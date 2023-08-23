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19:18, 23 августа 2023Мир

Лавров оценил переговоры в ходе саммита БРИКС

Глава МИД России Лавров: переговоры в ходе саммита БРИКС прошли интенсивно

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Переговоры в ходе саммита БРИКС прошли интенсивно, а само мероприятие по праву можно считать очередным успехом дипломатии ЮАР. Так встречу представителей организации оценил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с представителями южноафриканских политических партий, сообщает ТАСС.

«У нас были очень интенсивные переговоры здесь вчера. Их итоги очень скоро подведет [президент ЮАР Сирил] Рамафоса. И я рад возможности повстречаться с лидерами партий ЮАР», — поведал министр, добавив, что считает важным развитие связей между Россией и ЮАР «на всех уровнях».

Саммит БРИКС проходит 22-24 августа в Йоханнесбурге. Помимо лидеров стран-участниц объединения, в саммите участвуют более 30 стран. Россию на мероприятии представляет Лавров. Президент страны Владимир Путин принимает участие дистанционно в формате видеоконференции.

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    Дмитрий Сотак
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