Лавров оценил переговоры в ходе саммита БРИКС

Глава МИД России Лавров: переговоры в ходе саммита БРИКС прошли интенсивно

Переговоры в ходе саммита БРИКС прошли интенсивно, а само мероприятие по праву можно считать очередным успехом дипломатии ЮАР. Так встречу представителей организации оценил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с представителями южноафриканских политических партий, сообщает ТАСС.

«У нас были очень интенсивные переговоры здесь вчера. Их итоги очень скоро подведет [президент ЮАР Сирил] Рамафоса. И я рад возможности повстречаться с лидерами партий ЮАР», — поведал министр, добавив, что считает важным развитие связей между Россией и ЮАР «на всех уровнях».

Саммит БРИКС проходит 22-24 августа в Йоханнесбурге. Помимо лидеров стран-участниц объединения, в саммите участвуют более 30 стран. Россию на мероприятии представляет Лавров. Президент страны Владимир Путин принимает участие дистанционно в формате видеоконференции.