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20:08, 23 августа 2023Путешествия

Лобовое стекло пассажирского самолета треснуло во время полета

Hindustan Times: лобовое стекло самолета авиакомпании Vistara треснуло в полете

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Пассажирскому самолету индийской авиакомпании Vistara пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за того, что его лобовое стекло треснуло во время полета. Об этом пишет газета Hindustan Times.

По данным издания, нештатная ситуация произошла на рейсе из Дели в Пуну. Уточняется, что трещина могла образоваться из-за неблагоприятных погодных условий.

Представитель авиакомпании пояснил, что пилоты решили посадить самолет в аэропорту Дели в качестве меры предосторожности, а пассажирам предоставили другое воздушное судно.

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«Мы глубоко сожалеем о причиненных неудобствах. Как всегда, безопасность наших клиентов и экипажа является приоритетом для Vistara», — добавили в авиакомпании.

Ранее самолет авиакомпании Nordwind Airlines с россиянами на борту повредил шасси и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел утром во вторник, 22 августа, в аэропорту Новокузнецка с воздушным судном, следовавшим из Санкт-Петербурга.

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    Марина Черняк
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