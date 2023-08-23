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12:10, 23 августа 2023Спорт

Назван клуб Черышева на ближайший сезон

Российский футболист Денис Черышев проведет ближайший сезон в «Венеции»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский футболист Денис Черышев проведет ближайший сезон в клубе итальянской серии В «Венеция». Об этом Sport24 рассказал спортивный директор команды Давиде Брендолин.

«Мы так и не получили ни одного предложения по нему. Денис остается с нами», — заявил функционер. Ранее исполнительный директор «Венеции» Александер Мента назвал зарплату россиянина слишком высокой и допустил его уход.

Черышев перешел в «Венецию» 31 августа 2022 года. Его контракт с клубом был заключен по схеме «два плюс один». Ранее футболист выступал за испанские «Валенсию», «Севилью», «Реал» и «Вильярреал».

В составе сборной России Черышев провел 33 матча. В активе 32-летнего хавбека 12 голов.

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    Алексей Гусев
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