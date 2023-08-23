Губерниев обратился к Загитовой после инцидента с проездом на красный свет

Журналист Губерниев посоветовал фигуристке Загитовой извиниться за нарушение ПДД

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев обратился к олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой после того, как было опубликовано видео, где она, находясь за рулем, проезжает на красный свет. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Журналист посоветовал спортсменке не нарушать правила дорожного движения (ПДД) и извиниться за свое поведение. «Со всеми людьми случаются неприятности, но уж точно не надо выкладывать это в социальные сети», — заявил он.

22 августа Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором Загитова, находясь за рулем, проезжает на красный свет. Инцидент произошел около Дома правительства в Москве. Отмечается, что для перехода пешеходов через дорогу оставалось еще более 20 секунд.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы. Фигуристка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. После этого она работала ведущей в шоу «Ледниковый период», выходящем в эфир на Первом канале.