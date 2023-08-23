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11:32, 23 августа 2023Забота о себе

Названы способы оздоровить волосы после знойного лета

Технолог Тухканен призвала для здоровья волос делать стрижки горячими ножницами

Фото: Unsplash

Тренер-технолог парикмахерского сервиса Марта Тухканен призвала делать стрижки горячими ножницами, чтобы оздоровить волосы после знойного лета. Этот и другие способы она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, стрижка горячими ножницами поможет восстановить питание волос и «запечатать» их структуру. Необходимо удалить расщепленные кончики, чтобы волосы выглядели более здоровыми и обновленными.

Второй этап — подбор правильного шампуня, говорит Тухканен. «Вместо маски вы можете использовать бальзам-маску после каждого мытья, — объяснила она. — Бальзам-маску нужно оставить на волосах на 15 минут. Для усиления эффекта можно накрыть волосы целлофаном».

Третий этап — применение несмываемого спрея. Нанесите его на волосы после просушки. Спрей поможет увлажнить волосы и защитить их от повреждений

Марта Тухканентренер-технолог парикмахерского сервиса

Улучшение состояния волос будет заметно уже через неделю, утверждает Тухканен. Она напомнила, что процесс полного восстановления — дело длительное и требующее терпения.

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Эксперт рассказала, что существуют простые и доступные процедуры по защите волос от ультрафиолетовых лучей, которые можно проводить прямо у себя дома. Например, по ее словам, можно провести лечение волос с помощью увлажняющих масел: репейного, касторового или оливкового.

Нанесите масло на кожу головы за полчаса до мытья волос и мягко вмассируйте его. Это поможет увлажнить кожу головы и напитать волосяные фолликулы. Затем вымойте волосы шампунем

Марта Тухканентренер-технолог парикмахерского сервиса

Также, как отметила собеседница «Ленты.ру», можно приготовить маску для волос, в состав которой входит яичный желток, сок половинки лимона и 50 миллилитров растительного масла. Маску необходимо держать на волосах до получаса, а затем смыть шампунем, добавила Тухканен.

Ранее трихолог Мария Халдина предупредила о вреде для некоторых людей ламинирования волос.

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    Вера Владзиевская
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