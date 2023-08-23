Психолог назвала методы общения с услышавшим родительский секс ребенком

В общении с ребенком не стоит табуировать тему секса, считает психолог онлайн-платформы «Грани.рф» Анастасия Корнеева. Она назвала «Ленте.ру» методы общения с ребенком, услышавшим родительский секс.

По словам психолога, если ребенок случайно слышит секс или даже становится его свидетелем — это одна из самых неловких ситуаций для родителей. Это не повод бить тревогу, но к ответам на детские вопросы лучше подготовиться заранее.

Корнеева призвала сохранять спокойствие и нейтральность. Реакция взрослых может повлиять на то, как ребенок воспримет и поймет сексуальность. Необходимо также избегать выражения стыда, гнева или неловкости.

Именно повышенная тревожность и резкое табуирование темы у взрослых заставляет ребенка ощутить, что что-то тут не так. Это касается темы секса в целом, темы смерти и других сложных вопросов, которые ребенок воспринимает через взрослых по принципу «раз взрослый так нервничает, значит, это что-то ужасное» Анастасия Корнеева психолог

Необходимо понять, что именно ребенок хочет знать, продолжает собеседница «Ленты.ру». Вместо того чтобы предполагать, что он знает или не знает, нужно попросить его пояснить, что именно его интересует или что он услышал. Это поможет определить, насколько детально необходимо объяснить ситуацию. По словам Корнеевой, случается, что из-за волнения и стыда взрослые начинают читать ребенку целую лекцию, когда достаточно уточнить вопрос и дать короткий ответ.

Используйте простые и доступные для понимания слова. Ваша цель — дать ребенку информацию, которую он может понять, и при этом не перегружать его лишними деталями и сложными объяснениями. Порой ребенок боится того, что происходит что-то страшное: родители дерутся, причиняют друг другу боль. Ваша задача — заверить ребенка, что никто никого не обижает, а даже наоборот Анастасия Корнеева психолог

Психолог обратила внимание, что с детьми важно быть честными и открытыми. Отвечать на вопросы следует так, чтобы удовлетворить его любопытство, но не давать лишнюю информацию. Нужно объяснить, что секс — это интимная часть жизни взрослых, и что они занимаются им в закрытых помещениях для сохранения приватности и безопасности.

Разумеется, откровенный разговор на эту тему лучше начинать с детьми минимум старшего дошкольного или уже школьного возраста. Совсем малышей вполне удовлетворит объяснение из серии — взрослые играют Анастасия Корнеева психолог

Необходимо объяснить ребенку, продолжает психолог, что каждый человек имеет право на личное пространство и что взрослые могут заниматься чем-то, что не предназначено для детей.

«Главное — сохранять здравый рассудок и взрослую позицию в подобных ситуациях. Это жизнь, все неидеальны. И ошибаться нормально. Но при этом важно оставаться опорой для своих детей. Если у вас возникли серьезные беспокойства или затруднения в общении с ребенком, обратитесь за помощью к психологу», — подвела итог Корнеева.

Ранее Анастасия Корнеева назвала возбуждающие женские качества. По ее мнению, больше всего мужчин привлекают уверенные в себе женщины с адекватной самооценкой.