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15:26, 23 августа 2023Наука и техника

Названы способные уничтожить F-16 истребители

Летчик-испытатель Кондауров: МиГ-35 и Су-30 способны сбить обещанные Киеву F-16

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России могут сбить обещанные Киеву истребители F-16 Fighting Falcon самолетами МиГ-35 и Су-30. Способные бороться с F-16 самолеты назвал летчик-испытатель, Герой Советского Союза Владимир Кондауров в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что для борьбы с F-16 нет необходимости применять истребители-перехватчики МиГ-31. «С точки зрения уничтожения воздушных целей этот вопрос полностью решается МиГ-35 и Су-30, это вполне эффективная, серьезная техника. Я также не считаю, что ВСУ смогут массово использовать F-16, максимум 15-20 штук, которые вполне возможно сбить. Половину посшибают, остальные будут сидеть в страхе», — сказал летчик.

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Базовая версия американского истребителя четвертого поколения F-16 совершила первый полет в 1974 году. Современные версии однодвигательного самолета могут нести оружие класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», включая бомбы GBU-31 JDAM, ракеты AGM-88 HARM и AIM-120 AMRAAM.

Ранее в августе военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что российские истребители МиГ-31 и Су-35, а также зенитные ракетные системы С-400 способны бороться с F-16.

В том же месяце президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов сообщил, что королевство поставит Киеву 42 истребителя F-16.

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    Даниил Иринин
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