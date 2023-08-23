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19:32, 23 августа 2023Забота о себе

Экстравагантное поведение Илона Маска объяснили пристрастием к наркотикам

New Yorker: поведение Илона Маска может объясняться пристрастием к наркотикам
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Некоторые коллеги предпринимателя Илона Маска полагают, что его экстравагантное поведение объясняется пристрастием к наркотикам. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале New Yorker.

По данным издания, окружение Маска предполагает, что в последние годы он употребляет все больше психотропных веществ и этот фактор, наряду с социальной изоляцией, ненормированным рабочим графиком и сложными отношениями с прессой, может быть причиной его импульсивных высказываний и решений.

Маск не раз говорил о любви к психоделическим веществам и надеждах, что они заменят современные средства для лечения депрессии — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, которые, по его мнению, зомбируют людей. По данным издания Wall Street Journal, он принимал незначительные дозы кетамина.

Эмит Ананд, профессор психиатрии в Гарвардской медицинской школе, подтвердил в беседе с журналистом New Yorker, что употребление кетамина в небольших дозах может способствовать рискованному поведению. Если же дозы более серьезные, то, по его словам, наркотик может вызывать у употребляющего его человека чувство собственной грандиозности, чем объясняются его неадекватное поведение и непредсказуемые решения, вредящие рабочему процессу.

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В интервью изданию Insider 2022 года Маск признавался, что чувствует себя очень одиноким. Он также говорил, что ему пришлось пережить «великие взлеты, ужасающие падения и непрерывный стресс». По словам коллег, Маск постоянно работает и это плачевно сказывается на его душевном здоровье.

Его жизнь просто отстой, настолько она нервная. Он так предан своей работе, что засыпает и просыпается, отвечая на электронные письма. 99 процентов людей никогда не встретят настолько же одержимого и готового пожертвовать личным ради работы человека

коллега Илона Маска, пожелавший остаться неизвестным

Еще в 2018 году члены совета директоров компании Tesla выражали беспокойство в связи с тем, что Маск принимает рецептурное снотворное, одним из побочных эффектов которого являются галлюцинации. В том же году во время подкаста с Джо Роганом он употребил каннабис, что спровоцировало проверку его компании SpaceX.

Ранее сообщалось, что Илон Маск пообещал подписчикам выложить свои интимные фото. Он шутливо пожаловался, что у него заканчиваются мемы, а публиковать что-то нужно.

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    Екатерина Лобанова
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