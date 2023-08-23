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15:27, 23 августа 2023Экономика

Названа причина рекордного роста поставок российского газа в ЕС

Аналитик Демидов: поставки российского газа в ЕС увеличиваются из-за роста цен

Фото: Quinten de Graaf / Unsplash

Поставки российского газа в страны Евросоюза (ЕС) увеличиваются из-за роста цен на данный вид топлива в Европе, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Причину он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в июле 2023 года поставки трубопроводного газа из России в Европу достигли рекордных значений с августа прошлого года. По сравнению с июнем общий объем увеличился на 16 процентов и достиг 13,5 миллиарда кубометров.

«Дело в том, что сейчас медленно, но верно растет спотовая цена на газ в Европе, а газпромовская цена, несмотря на то, что она также привязана к спотовым, отстает. Поэтому выгоднее в Европе сейчас покупать газпромовский газ, который идет по долгосрочным контрактам. Это основная причина, почему у нас и в июне, и в июле был достаточно постоянный рост поставок газа в Европу из России», — объяснил Демидов.

В ходе торгов 22 августа цены на газ в Европе подскочили почти на 10 процентов, впервые с 15 июня превысив отметку в 500 долларов за тысячу кубометров. На следующий день, 23 августа, котировки обвалились ниже 400 долларов за тысячу кубометров.

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    Екатерина Смирная
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