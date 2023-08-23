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16:25, 23 августа 2023Спорт

Журова отреагировала на видео с проезжающей на красный свет Загитовой

Светлана Журова призвала оштрафовать проехавшую на красный свет Алину Загитову
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила видеоролик, на котором победительница Игр в фигурном катании Алина Загитова, находясь за рулем, проезжает на красный свет. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам депутата, фигуристке полагается штраф. «Не думаю, что этот факт останется пропущенным. Да и телефоном вообще‑то нельзя пользоваться за рулем. Надо один раз наказать, чтобы потом было неповадно так нарушать», — призвала Журова.

22 августа Сабина Загитова, сестра Алины Загитовой, рассказала о звездной болезни фигуристки. По ее словам, это произошло после победы спортсменки на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Ранее в тот же день Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором Загитова, находясь за рулем, проезжает на красный свет. Инцидент произошел около Дома правительства в Москве. Отмечается, что для перехода пешеходов через дорогу оставалось еще более 20 секунд.

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    Алексей Гусев
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