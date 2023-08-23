В Финляндии заявили о приближении российской подводной лодки

YLE: российская подводная лодка обнаружена недалеко от финского города Ханко

Недалеко от финского города Ханко на юго-западном побережье страны якобы была замечена российская подводная лодка. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация YLE.

Соответствующее заявление YLE сделала со ссылкой на очевидцев. «Подводная лодка, плавающая в надводном положении, привлекла внимание пассажиров судна во вторник ранним вечером у берегов Ханко. (...) Это российская подводная лодка класса "Кило", выпускаемая с 1980-х годов», — отмечает издание.

Термин «класс "Кило"» является собирательным и используется в странах НАТО для обозначения российских подводных лодок «Палтус» и «Варшавянка».

В сообщении отмечается, что в обнаружении российской подводной лодки в Финском заливе нет ничего необычного. В связи с небольшой глубиной залива подводные лодки часто всплывают для предупреждения о возможной опасности для гражданских судов.

Ранее Росавиация поблагодарила Финляндию и Эстонию за содействие, оказанное трем российским самолетам при облете грозы над Финским заливом ночью 17 августа. Страны допустили в свое небо лайнеры авиакомпаний «Россия», «Северный ветер» и «Уральские авиалинии», обеспечив безопасное обслуживание российских самолетов.