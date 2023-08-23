Очевидцы показали на видео обломки приписываемого Пригожину самолета

Очевидцы показали на видео обломки самолета под Тверью, приписываемого Пригожину

Очевидцы показали на видео обломки разбившегося самолета в Тверской области, приписываемого бизнесмену Евгению Пригожину. Кадры появились на сайте 78.ru.

На видеоролике видны детали воздушного судна, охваченного огнем. Один из жителей Тверской области утверждает за кадром, что видел обломок самолета вблизи.

По словам мужчины, он нашел его возле своего дома. Другой осколок, как утверждает россиянин, заметил сосед. Последний уверяет, что это был хвост разбившегося воздушного судна.

Сейчас все найденные детали переданы экспертам.

О крушении самолета в Бологовском районе Тверской области 23 августа сообщило издание Baza. Позднее в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.

По данным Росавиации, в списке пассажиров значился основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.