Доставка в суд двоих фигурантов дела о диггерской экскурсии попала на видео
Полиция доставила в Замоскворецкий суд Москвы Александра Кима, генерального директора компании «Спутник», которая предлагала билеты на незаконную экскурсию с диггерами по Москве, а также одного из организаторов экскурсии по Неглинке Никиту Дубаса. Видео этого момента публикует РЕН ТВ.
На кадрах виден автозак, в котором, предположительно, находятся Ким и Дубас. Машина стоит у ворот суда.
Ранее следователи предъявили мужчинами обвинение в оказании небезопасных услуг и попросили арестовать их. Ким и Дубас отказались признать вину.
21 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело после экскурсии по подземным коллекторам. По версии следствия, организаторы тура понимали все риски, но не отменили экскурсию в дождь. Кроме того, подземные экскурсии компании «Спутник», гендиректором которой является Ким, не были согласованы с муниципальными службами Москвы.