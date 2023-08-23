Доставка в суд двоих фигурантов дела о диггерской экскурсии попала на видео

РЕН ТВ показал видео доставки двоих фигурантов дела о диггерской экскурсии в суд

Полиция доставила в Замоскворецкий суд Москвы Александра Кима, генерального директора компании «Спутник», которая предлагала билеты на незаконную экскурсию с диггерами по Москве, а также одного из организаторов экскурсии по Неглинке Никиту Дубаса. Видео этого момента публикует РЕН ТВ.

На кадрах виден автозак, в котором, предположительно, находятся Ким и Дубас. Машина стоит у ворот суда.

Ранее следователи предъявили мужчинами обвинение в оказании небезопасных услуг и попросили арестовать их. Ким и Дубас отказались признать вину.

21 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело после экскурсии по подземным коллекторам. По версии следствия, организаторы тура понимали все риски, но не отменили экскурсию в дождь. Кроме того, подземные экскурсии компании «Спутник», гендиректором которой является Ким, не были согласованы с муниципальными службами Москвы.