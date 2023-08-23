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19:01, 23 августа 2023Спорт

Валиеву впервые в 2023 году проверили на допинг

РУСАДА впервые в 2023 году проверило фигуристку Камилу Валиеву на допинг

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российское антидопинговое агентств (РУСАДА) впервые в 2023 году проверило фигуристку Камилу Валиеву на допинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы организации.

Отмечается, что 17-летняя спортсменка продолжает входить в пул тестирования Международного союза конькобежцев (ISU). Кроме нее тестирование прошли Софья Акатьева, Иван Букин, Макар Игнатов, Майя Хромых, Аделия Петросян и другие.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о невиновности Валиевой. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. Позже Международный союз конькобежцев и WADA подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), в которых призвали дисквалифицировать спортсменку и аннулировать ее результаты. Слушания по делу пройдут с 26 по 29 сентября.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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    Анастасия Борисова
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