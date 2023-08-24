Лавров рассказал о названии БРИКС после вступления новых стран

Лавров: в БРИКС выступили за сохранение названия после вступления новых стран

Все страны БРИКС выступили за сохранение действующего названия объединения после вступления новых членов и не рассматривали другие варианты. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Ранее лидеры стран объединения Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) договорились принять в организацию шесть новых членов — Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию и Эфиопию. Они станут полноценными членами объединения с 1 января 2024 года и в этом качестве примут участие уже в следующем саммите.

Формат сотрудничества между Бразилией, Россией, Индией и Китаем возник в 2006 году. Термин БРИК, созвучный английскому слову «кирпич» (brick), придумал британский экономист Джим О’Нил еще в 2001 году. В 2010-м БРИК стал БРИКС — к организации присоединилась ЮАР (буква «с» взята из английского названия страны, South Africa).