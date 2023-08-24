Российская туристка упала с 10-метрового обрыва в Абхазии

Россиянку госпитализировали после падения с обрыва в Абхазии

Отдыхавшая в Абхазии российская туристка упала с 10-метрового обрыва и была госпитализирована. Об этом «Интерфаксу» рассказал пресс-секретарь МЧС республики Роман Лабия.

По словам представителя ведомства, несчастный случай произошел в селе Верхняя Эшера Сухумского района. Отмечается, что местные спасатели получили экстренный вызов и прибыли на место происшествия.

Сотрудники МЧС транспортировали 28-летнюю россиянку на носилках к автотрассе, после чего передали ее медикам. Пострадавшую доставили в Сухумскую больницу. О нынешнем состоянии девушки не сообщается.

Ранее в августе двое российских парапланеристов провисели над обрывом на горе Мамзышха в Гагрском районе Абхазии несколько часов и были спасены. Инцидент произошел с инструктором параплана из города Ельца Липецкой области и туристом из Нижнего Новгорода.

