Лавров выступил против членства Германии и Японии в Совбезе ООН

Глава МИД Лавров: не может быть и речи о присоединении ФРГ и Японии к СБ ООН

В данный момент не может быть и речи о присоединении ФРГ и Японии к числу постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету Безопасности на постоянной основе, тем самым лишь усугубив несправедливость», — сказал он.

По словам российского министра, «более трети нынешнего состава представляют страны так называемого золотого миллиарда», в то время как интересы остальных восьми миллиардов человек, составляющих население Земли, вовсе не представлены в Совбезе ООН.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет добиваться расширения состава членов Совбеза ООН за счет включения в него стран Азии, Африки и Латинской Америки. Совет Безопасности на сегодняшний момент состоит из пяти постоянных членов и десяти сменных. Постоянные члены — Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.